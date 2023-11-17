Сотни БПЛА украинского производства поступят в ВСУ. Фото:

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Українська армія до кінця 2023 року отримає сотні дронів вітчизняного виробництва, які поставить «Укроборонпром».

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Доля «Укроборонпрому» в загальних обсягах закупок «Армії дронів» постійно зростає. Державна служба спецзв’язку та захисту інформації уклала контракти на сотні безпілотників, які повинні виготовити до кінця року. Про це голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, з серпня, відколи зв’язківці уклали перший контракт і до сьогодні, доля «Укроборонпрому» збільшилася з одного до кількох сотень БПЛА, які вже законтрактовано.

Щиголь наголосив, що зараз «Укроборонпром» виробляє зброю, яку не виготовляв протягом десяти років — це FPV-дрони та безпілотники високої дальності.

Нагадаємо, на початку листопада генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявляв, що у серійне виробництво запустили новий український дрон-камікадзе, рекордна дальність бойового вильоту якого становить 1 тис. км.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»