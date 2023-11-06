«Укроборонпром» запустив у виробництво далекобійні дрони. Фото:

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Новий український дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво.

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Сили оборони України замовляють БПЛА для своїх операцій. Рекордна дальність бойового вильоту нової розробки становить 1 тис. км. Про це генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін розповів в інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, в Україні є багато державних та приватних виробників БПЛА. Розробники мають аналог іранських «Шахедів», які використовує росія. Однак є ще потужніші моделі, які летять на більшу відстань ніж Shahed-136/131.

Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проектів з високими характеристиками, — зазначив Сметанін.

Як відомо, на початку року в «Укроборонпромі» заявляли про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1 тис. км, але тоді виріб був на стадії випробування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що за останній рік виробництво безпілотників в Україні зросло в 100 разів. Зараз понад 200 компаній займається розробкою дронів, а підходи до розвитку українського військово-промислового комплексу зазнали радикальних змін.

Джерело: «Економічна правда»