Тревоги из-за российских МиГов – Зеленский поручил военным и правительству найти выход

https://racurs.ua/n189438-trevogi-iz-za-rossiyskih-migov-zelenskiy-poruchil-voennym-i-pravitelstvu-nayti-vyhod.html

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Президент Володимир Зеленський доручив військовим та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти російських носіїв понадзвукових ракет «Кинджал» не паралізували країну на години.

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Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години, — написав президент у своїх соцмережах за результатами Ставки, яка відбулася 17 листопада.

Як відомо, в багатьох містах на час тривоги зупиняється громадський транспорт, оголошується перерва в роботі підприємств, державних установ тощо.

Зараз росіяни тренуються дозаправляти у повітрі винищувачі МіГ-31К, носії ракет «Кинджал». Це власне і впливає на тривалість тривог.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат констатував, що московити почали тримати МіГи в повітрі по три години, розуміючи, що такі тривалі тривоги негативно впливають на українську економіку.