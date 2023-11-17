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Ракурс
Тривоги через російські МіГи - Зеленський доручив військовим та уряду знайти вихід

Тривоги через російські МіГи — Зеленський доручив військовим та уряду знайти вихід

17 лис 2023, 15:46
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Президент Володимир Зеленський доручив військовим та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти російських носіїв понадзвукових ракет «Кинджал» не паралізували країну на години.


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Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «кинджалів» не паралізували країну на години, — написав президент у своїх соцмережах за результатами Ставки, яка відбулася 17 листопада.

Як відомо, в багатьох містах на час тривоги зупиняється громадський транспорт, оголошується перерва в роботі підприємств, державних установ тощо.

Зараз росіяни тренуються дозаправляти у повітрі винищувачі МіГ-31К, носії ракет «Кинджал». Це власне і впливає на тривалість тривог.

Раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат констатував, що московити почали тримати МіГи в повітрі по три години, розуміючи, що такі тривалі тривоги негативно впливають на українську економіку.

Джерело: Ракурс


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