Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в армию

https://racurs.ua/n189441-zelenskiy-podpisal-zakon-o-perenapravlenii-naloga-na-dohody-voennyh-iz-mestnyh-budjetov-v-armiu.html

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, що перенаправляє «військовий ПДФО» з місцевих бюджетів до армії. Таким чином, держбюджет отримає 214,7 млрд грн на військові видатки.

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З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовують до Держслужби спецзвʼязку на дрони — 13 млрд грн і до Міноборони на артилерійські системи — 13 млрд грн.

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий ПДФО» розподіляється так: 45% - Держслужбі спецзвʼязку на БПЛА (прогноз 43 млрд грн), 45% - Мінстратегпрому для виробництва боєприпасів та зброї (43 млрд грн), 10% - військовим частинам.

Верховна Рада 8 листопада схвалила в цілому закон про військовий ПДФО. Парламентарі запевняють, що відтепер гроші, які витрачали громади на бруківку, стели та клумби, точно витратять на потреби військових.