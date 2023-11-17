Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в армию
Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в армиюhttps://racurs.ua/n189441-zelenskiy-podpisal-zakon-o-perenapravlenii-naloga-na-dohody-voennyh-iz-mestnyh-budjetov-v-armiu.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що перенаправляє «військовий ПДФО» з місцевих бюджетів до армії. Таким чином, держбюджет отримає 214,7 млрд грн на військові видатки.
.
З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовують до Держслужби спецзвʼязку на дрони — 13 млрд грн і до Міноборони на артилерійські системи — 13 млрд грн.
З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий ПДФО» розподіляється так: 45% - Держслужбі спецзвʼязку на БПЛА (прогноз 43 млрд грн), 45% - Мінстратегпрому для виробництва боєприпасів та зброї (43 млрд грн), 10% - військовим частинам.
Верховна Рада 8 листопада схвалила в цілому закон про військовий ПДФО. Парламентарі запевняють, що відтепер гроші, які витрачали громади на бруківку, стели та клумби, точно витратять на потреби військових.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...