Нидерланды выделили дополнительные 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году

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Уряд Нідерландів виділив додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році.

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Про це заявила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти росії залишається непохитною.

Ця сума призначена переважно для військової підтримки: постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь, підвищення кібербезпеки.

Також частина коштів піде на відновлення України.

Після прийняття останнього пакета загальна сума підтримки, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 7,5 млрд євро.

17 листопада стало відомо також, що Фінляндія передасть Україні 20-й пакет військової допомоги на суму близько 100 млн євро. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від Фінляндії сягне 1,5 млрд євро.