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Силы обороны отбили шесть штурмов плацдарма на левом берегу Херсонщины
Силы обороны отбили шесть штурмов плацдарма на левом берегу Херсонщиныhttps://racurs.ua/n189455-sily-oborony-otbili-shest-shturmov-placdarma-na-levom-beregu-hersonschiny.htmlРакурс
Сили оборони України закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.
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Військові продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні 17 листопада.
Раніше в п’ятницю українські військові вперше почали заявляти про «успішні дії» на східному березі та створення «плацдармів», про що у листопаді писали ЗМІ.
Офіційно про це сказано так:
Наші закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Дніпра.
Командування морської піхоти ВМС ЗСУ зранку 17 листопада написало, що це вдалося зробити завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
У ході боїв російські війська зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів окупанти втратили 1 тис. 216 солдатів убитими та 2 тис. 217 — пораненими.
Уже тривалий час про бої в районі села Кринки та на інших територіях Олешківської громади на лівому березі Херсонської області повідомляли аналітичні центри та іноземні медіа, але вперше таке повідомлення поширили офіційно Збройні сили України.
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