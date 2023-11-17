Зеленский показал украинских воинов на левом берегу Херсонщины

Президент України Володимир Зеленський 17 листопада опублікував у своєму Телеграм фото українських захисників, зроблених на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному та кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість, — написав Зеленський.

Раніше в п’ятницю українські військові вперше почали заявляти про «успішні дії» на східному березі та створення «плацдармів», про що у листопаді писали ЗМІ.

Офіційно про це сказано так:

Наші закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Дніпра.

Командування морської піхоти ВМС ЗСУ зранку 17 листопада написало, що це вдалося зробити завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

У ході боїв російські війська зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів окупанти втратили 1 тис. 216 солдатів убитими та 2 тис. 217 — пораненими.

Уже тривалий час про бої в районі села Кринки та на інших територіях Олешківської громади на лівому березі Херсонської області повідомляли аналітичні центри та іноземні медіа, але вперше таке повідомлення поширили офіційно Збройні сили України.