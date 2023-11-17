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Морпіхи ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра. Фото: командування морської піхоти

Морпіхи ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра — командування

17 лис 2023, 10:50
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Сили оборони України провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.


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Морські піхотинці у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони зуміли закріпитися на декількох плацдармах. Зараз на лівобережжі Херсонщини оборонці продовжують знищувати загарбників. Про це 17 листопада командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські військові завдали ворогу значних втрат з початку проведення заходів на лівому березі Дніпра. Так, з того часу рф втратила 1 тис. 216 солдатів вбитими та 2 тис. 217 — пораненими.

Крім того, було знищено:

  • 24 танки,
  • 89 артилерійських систем та мінометів,
  • 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
  • 48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема БТР та БМП,
  • 9 реактивних систем залпового вогню,
  • 14 плавзасобів,
  • 15 одиниць спеціальної техніки,
  • 4 командні пункти,
  • 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

А зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV- дронів та п’ять ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади випаленій снарядами лісосмузі з боєм зайняли ворожі окопи біля Бахмута та відстрілювали російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили. Відео штурму опублікували в мережі.

Джерело: Ракурс


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