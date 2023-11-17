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Морпіхи ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра. Фото: командування морської піхоти
Морпіхи ЗСУ закріпились на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра — командуванняhttps://racurs.ua/ua/n189427-morpihy-zsu-zakripylys-na-dekilkoh-placdarmah-na-livomu-berezi-dnipra-komanduvannya.htmlРакурс
Сили оборони України провели низку успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.
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Морські піхотинці у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони зуміли закріпитися на декількох плацдармах. Зараз на лівобережжі Херсонщини оборонці продовжують знищувати загарбників. Про це 17 листопада командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ повідомило у Facebook.
Зазначається, що українські військові завдали ворогу значних втрат з початку проведення заходів на лівому березі Дніпра. Так, з того часу рф втратила 1 тис. 216 солдатів вбитими та 2 тис. 217 — пораненими.
Крім того, було знищено:
- 24 танки,
- 89 артилерійських систем та мінометів,
- 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
- 48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема БТР та БМП,
- 9 реактивних систем залпового вогню,
- 14 плавзасобів,
- 15 одиниць спеціальної техніки,
- 4 командні пункти,
- 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.
А зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV- дронів та п’ять ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади випаленій снарядами лісосмузі з боєм зайняли ворожі окопи біля Бахмута та відстрілювали російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили. Відео штурму опублікували в мережі.
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