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Пекельний штурм біля Бахмута - бійці зайняли випалену лісосмугу та відстрілювали російську піхоту

Пекельний штурм біля Бахмута — бійці зайняли випалену лісосмугу та відстрілювали російську піхоту (ВІДЕО)

16 лис 2023, 20:11
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Відео чергового пекельного штурму біля Бахмута відзняли бійці Третьої штурмової бригади.


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Українські штурмовики відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини.

У випаленій снарядами лісосмузі український підрозділ з боєм зайняв ворожі окопи та відстрілював російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили.

у кадр потрапила робота 3-ї роти 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Унікальні кадри з GoPro зняв командир штурмової групи з позивним Макар.

Джерело: Ракурс


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