Пекельний штурм біля Бахмута - бійці зайняли випалену лісосмугу та відстрілювали російську піхоту

https://racurs.ua/ua/n189415-pekelnyy-shturm-bilya-bahmuta-biyci-zaynyaly-vypalenu-lisosmugu-ta-vidstriluvaly-rosiysku-pihotu.html

Ракурс

Відео чергового пекельного штурму біля Бахмута відзняли бійці Третьої штурмової бригади.

.

Українські штурмовики відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини.

У випаленій снарядами лісосмузі український підрозділ з боєм зайняв ворожі окопи та відстрілював російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили.

у кадр потрапила робота 3-ї роти 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Унікальні кадри з GoPro зняв командир штурмової групи з позивним Макар.