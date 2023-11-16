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Пекельний штурм біля Бахмута - бійці зайняли випалену лісосмугу та відстрілювали російську піхоту
Пекельний штурм біля Бахмута — бійці зайняли випалену лісосмугу та відстрілювали російську піхоту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189415-pekelnyy-shturm-bilya-bahmuta-biyci-zaynyaly-vypalenu-lisosmugu-ta-vidstriluvaly-rosiysku-pihotu.htmlРакурс
Відео чергового пекельного штурму біля Бахмута відзняли бійці Третьої штурмової бригади.
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Українські штурмовики відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини.
У випаленій снарядами лісосмузі український підрозділ з боєм зайняв ворожі окопи та відстрілював російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили.
у кадр потрапила робота 3-ї роти 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Унікальні кадри з GoPro зняв командир штурмової групи з позивним Макар.
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