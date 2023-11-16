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Адский штурм у Бахмута - бойцы заняли выжженную лесополосу и отстреливали русскую пехоту

Адский штурм у Бахмута — бойцы заняли выжженную лесополосу и отстреливали пехоту рф (ВИДЕО)

16 ноя 2023, 20:11
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Відео чергового пекельного штурму біля Бахмута відзняли бійці Третьої штурмової бригади.


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Українські штурмовики відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини.

У випаленій снарядами лісосмузі український підрозділ з боєм зайняв ворожі окопи та відстрілював російську піхоту, допоки останні росіяни не відступили.

у кадр потрапила робота 3-ї роти 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Унікальні кадри з GoPro зняв командир штурмової групи з позивним Макар.

Источник: Ракурс


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