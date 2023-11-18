Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с рф из-за нашествия мигрантов

На юго-востоке Финляндии закрыли пограничные пункты, инфографика: Yle

https://racurs.ua/n189461-finlyandiya-zakryla-chetyre-punkta-propuska-na-granice-s-rf-iz-za-nashestviya-migrantov.html

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Фінляндія в ніч на сьогодні, 18 листопада, закрила чотири прикордонні з рф пункти пропуску на південному сході країни — Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа.

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Причиною цього є значне зростання кількості шукачів притулку, повідомляє видання Yle.

Ці обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, проте за потреби можуть бути продовжені.

Решта чотири пункти пропуску — Вартіус, Куусамо, Салла та Райа-Йоозепі — продовжать діяти. При цьому заяви про надання притулку будуть прийматися тільки на прикордонних пунктах Салла і Вартіус.

За останні тижні кількість прибулих збільшилася в рази за короткий час, і без своєчасних заходів зростання могло б продовжуватися, — наголошує інспектор фінляндської поліції Веси Піхайокі.

За його словами, очевидно, що потоку мігрантів на пунктах пропуску на східному кордоні є результатом «інструментованої нелегальної імміграції». Є інформація, що мігрантів, які залишалися в Білорусі, привернув шлях до Фінляндії.

Міністр фінансів Ріікки Пурри зазначила, що влада країни уряд готова до подальших дій вже найближчим часом, якщо рішення про закриття чотирьох пунктів пропуску не змінить ситуацію з шукачами притулку.

Ми готові зробити наступний крок — закрити весь східний кордон і приймати шукачів притулку за межами східного кордону, — наголосила вона.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена, уряд хоче вирішити проблему зростаючої кількості шукачів притулку на східному кордоні превентивним шляхом. Близько 280 шукачів притулку прибули до Фінляндії з росії з вересня, більшість з них через вже закриті прикордонні пункти. росія допомагає шукачам притулку дістатися фінського кордону.

Ми знаємо, що траплялося в інших прикордонних з Росією країнах, якщо вони починали масово перенаправляти туди людей. Обсяги міграційних потоків можуть бути значними і можуть стати довгостроковою проблемою, якщо на початку не буде прийнята чітка політика, — наголосив він.

Хоча наразі кількість мігрантів не здається дуже значною, Юкка Саволайнен, директор мережевої організації Hybrid Expertise Center, покликаної протидіяти гібридним загрозам, порівнює оцінки кількості можливих мігрантів із тим фактом, що понад 143 тис. людей прибули до Європи цього року через Середземне море.

Якщо це ототожнювати з тим, що російська влада дозволяє і навіть сприяє приїзду людей, то кожен може сам оцінити, яка кількість може мігрувати, — наголосив він.

Джерело: Yle