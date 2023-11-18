Специалисты СБУ «отминусировали» за неделю 152 единицы техники. Фото:

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Служба безпеки України продовжує нищити на фронті російських загарбників та їхню техніку.

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Так, за тиждень спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ було знищено 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки. А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці спецслужби спопелили в координації з артилеристами ЗСУ. Про це повідомив прес-центр СБ України.

Лише за тиждень було ліквідовано 184 окупанти, знищено 13 танків, 21 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню, дві системи ППО, 67 військових авто. Також було уражено чотири склади з боєприпасами та один — з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, було знищено 72 укріплення та вогневих позицій, шість систем відеоспостереження «Муром», дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки та збито 23 безпілотники.

Нагадаємо, за позаминулий тиждень специ СБУ ліквідували 165 російських піхотинців, спопелили 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, систему ППО, 16 дронів, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 55 військових авто, комплекс відеоспостереження «Муром».