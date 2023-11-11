Специ СБУ добряче підсмажили російських загарбників під Авдіївкою. Фото:

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Ракурс

Центр спеціальних операцій «А» СБУ добре попрацював на Донбасі.

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Українські специ за тиждень під Авдіївкою Донецької області знищили велику кількість російських солдатів та ворожої техніки. Також спецслужба «відмінусувала» різноманітні спецмашини та вогневі позиції. Про це 11 листопада Служба безпеки України повідомила в Facebook.

Спецпризначенці за сім днів ліквідували 165 російських піхотинців, спопелили 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, систему ППО, 16 дронів, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 55 військових авто, комплекс відеоспостереження «Муром». Також було знищено 70 вогневих позицій та укріплень та три ворожі склади з боєприпасами.

По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема, під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, 10 листопада бійці управління військової контррозвідки СБУ знищили склад боєкомплекту росіян та логістику окупантів на півдні. Специ відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували ворогу феєричний салют.