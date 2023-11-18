Враг атаковал ракетами Запорожскую область. Фото: Нацполиция

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Армія рф завдала трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області.

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Мирний населений пункт був підступно атакований ракетами двічі. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку. Про це Національна поліція України 18 листопада повідомила у Telegram.

Згодом, коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, окупанти здійснили повторний обстріл. Внаслідок цього удару загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 17 листопада армія рф здійснила цільове ураження дронами-камікадзе об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнали руйнувань споруди місцевих підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено будівлі гуртожитків.