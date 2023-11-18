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Владимир Зеленский ввел санкции СНБО. Фото:

Зеленский ввел санкции СНБО против Царева, Аксенова и еще 100 человек

18 ноя 2023, 16:19
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Президент Володимир Зеленський підписав ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб.


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Глава держави 18 листопада підписав укази № 758/2023 та № 759/2023, яким ввів у дію рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря РНБО, а указ набирає чинності з дня його опублікування. Про це повідомляється на сайті президента.

Санкції були запроваджені проти понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб. Обмеження діють на 5 та 10 років відповідно.

Зокрема, у санкційному списку вказані Дмитро Саблін, Дмитро Святаш, Дмитро Табачник, Юрій Кіт, Микола Азаров, Сергій Аксьонов та Олег Царьов.

Нагадаємо, 15 листопада Європейський Союз узгодив 12-й пакет санкцій проти російської федерації, які запровадять проти ще 120 фізичних та юридичних осіб — представників російського військового, оборонного та ІТ-секторів, а також «інших важливих економічних операторів».

Источник: Ракурс


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