Ракурсhttps://racurs.ua/
Новый запуск Starship и Super Heavy. Фото: SpaceX
SpaceX снова потерпела неудачу при запуске корабля Starship (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189476-spacex-snova-poterpela-neudachu-pri-zapuske-korablya-starship-video.htmlРакурс
Американська компанія Ілона Маска SpaceX 18 листопада запустила комічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy.
.
Запуск знову виявився невдалим. І хоча всі 33 двигуни першого ступеня ракети відпрацювали добре, на висоті 59 км ступінь за планом від'єднався від Starship, але на землю не повернувся. Він вибухнув у повітрі.
Корабель продовжив рух навколо орбіти силами своїх шести двигунів. Однак сигнал від Straship зник приблизно через 15 хвилин польоту. Схоже, він вибухнув. У корабля є система самоліквідації після запланованого відключення двигуна.
Нагадаємо, SpaceX і NASA 13 жовтня запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером. Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC).
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...