Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Новый запуск Starship и Super Heavy. Фото: SpaceX

SpaceX снова потерпела неудачу при запуске корабля Starship (ВИДЕО)

18 ноя 2023, 16:50
999

Американська компанія Ілона Маска SpaceX 18 листопада запустила комічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy.


.

Запуск знову виявився невдалим. І хоча всі 33 двигуни першого ступеня ракети відпрацювали добре, на висоті 59 км ступінь за планом від'єднався від Starship, але на землю не повернувся. Він вибухнув у повітрі.

Корабель продовжив рух навколо орбіти силами своїх шести двигунів. Однак сигнал від Straship зник приблизно через 15 хвилин польоту. Схоже, він вибухнув. У корабля є система самоліквідації після запланованого відключення двигуна.

Нагадаємо, SpaceX і NASA 13 жовтня запустили місію Psyche до астероїда Психея, що розташований між Марсом і Юпітером. Космічний апарат Psyche має вивчити багатий на метали астероїд і дослідити його нікелево-залізне ядро. Також місія дозволить протестувати систему оптичного зв’язку в глибокому космосі (DSOC).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров