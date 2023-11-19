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Эрдоган атаковал позицию Германии по Израилю по возвращении из Берлина
Эрдоган атаковал позицию Германии по Израилю по возвращении из Берлинаhttps://racurs.ua/n189496-erdogan-atakoval-poziciu-germanii-po-izrailu-po-vozvraschenii-iz-berlina.htmlРакурс
Після офіційного візиту до Німеччини президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував німецьку владу.
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Щойно повернувшись на батьківщину, Реджеп Тайіп Ердоган вкотре виступив із антиізраїльською риторикою, яка цього разу змішалася з критикою німецьких політиків, включаючи самого канцлера.
У своїй першій промові після візиту до Берліна Ердоган закликав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра під час поїздки до Ізраїлю підтримати визволення «майже 10 тисяч заручників із рук ізраїльтян». Під заручниками турецький президент, мабуть, мав на увазі палестинців, які перебувають у ізраїльських в’язницях.
Крім того, Ердоган уточнив, що вся його розмова з канцлером Олафом Шольцем була присвячена війні між Ізраїлем та ХАМАС. Турецький лідер заявив, що уряд Німеччини займає позицію «хрестоносців-імперіалістів».
Поки Ердоган перебував у Німеччині, він був менш різким у своїх висловлюваннях: так, він лише засудив війну в секторі Газа та зазначив, що вона призводить до значних жертв серед цивільного населення. Олаф Шольц, своєю чергою, нагадав про право Ізраїлю на самооборону.
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