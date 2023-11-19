Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ердоган атакував позицію Німеччини щодо Ізраїлю після повернення з Берліна

Ердоган атакував позицію Німеччини щодо Ізраїлю після повернення з Берліна

19 лис 2023, 11:11
999

Після офіційного візиту до Німеччини президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував німецьку владу.


.

Щойно повернувшись на батьківщину, Реджеп Тайіп Ердоган вкотре виступив із антиізраїльською риторикою, яка цього разу змішалася з критикою німецьких політиків, включаючи самого канцлера.

У своїй першій промові після візиту до Берліна Ердоган закликав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра під час поїздки до Ізраїлю підтримати визволення «майже 10 тисяч заручників із рук ізраїльтян». Під заручниками турецький президент, мабуть, мав на увазі палестинців, які перебувають у ізраїльських в’язницях.

Крім того, Ердоган уточнив, що вся його розмова з канцлером Олафом Шольцем була присвячена війні між Ізраїлем та ХАМАС. Турецький лідер заявив, що уряд Німеччини займає позицію «хрестоносців-імперіалістів».

Поки Ердоган перебував у Німеччині, він був менш різким у своїх висловлюваннях: так, він лише засудив війну в секторі Газа та зазначив, що вона призводить до значних жертв серед цивільного населення. Олаф Шольц, своєю чергою, нагадав про право Ізраїлю на самооборону.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів