Российские захватчики ужесточили проверки жителей ТОТ, фото: Defence Express

https://racurs.ua/n189507-ischut-dezertirov-i-partizan-rashisty-usilili-proverki-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Російські загарбники посилюють обшуки та перевірки на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Шукають підпілля. Після вдалої бавовни останнього тижня у Мелітополі влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення, — зазначив Федоров. — Мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах — наші люди вже понад півтора роки живуть як у вʼязниці.

Крім того, за інформацією Федорова, днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто можливість сказати слово «паляниця».