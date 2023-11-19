Ищут дезертиров и партизан — рашисты усилили проверки на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n189507-ischut-dezertirov-i-partizan-rashisty-usilili-proverki-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Російські загарбники посилюють обшуки та перевірки на тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Шукають підпілля. Після вдалої бавовни останнього тижня у Мелітополі влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення, — зазначив Федоров. — Мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах — наші люди вже понад півтора роки живуть як у вʼязниці.
Крім того, за інформацією Федорова, днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто можливість сказати слово «паляниця».
У рашистів на «паляниці» язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів, — вважає мер Мелітополя.