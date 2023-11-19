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Ракурс
Российские захватчики ужесточили проверки жителей ТОТ, фото: Defence Express

Ищут дезертиров и партизан — рашисты усилили проверки на оккупированных территориях

19 ноя 2023, 16:59
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Російські загарбники посилюють обшуки та перевірки на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Шукають підпілля. Після вдалої бавовни останнього тижня у Мелітополі влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення, — зазначив Федоров. — Мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах — наші люди вже понад півтора роки живуть як у вʼязниці.

Крім того, за інформацією Федорова, днями у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто можливість сказати слово «паляниця».

У рашистів на «паляниці» язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів, — вважає мер Мелітополя.

Источник: Ракурс


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