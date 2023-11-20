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россия объявила в розыск певицу Джамалу. Фото:
россия объявила в розыск украинскую певицу Джамалу (ФОТО)https://racurs.ua/n189523-rossiya-obyavila-v-rozysk-ukrainskuu-pevicu-djamalu-foto.htmlРакурс
Країна-агресор росія оголосила в розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу.
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Сусану Джамаладінову ворог оголосив у розшук за кримінальною статтею. Російська пропаганда стверджує, що Джамалу звинувачують у поширенні «фейків» про російську армію і в розшуку вона знаходиться з середини жовтня. Про це пишуть РІА «Новости» та ТАСС.
Як відомо, у 2016 році Джамала перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» і має активну проукраїнську позицію.
Нагадаємо, співачка Джамала долучилася до спільного проекту «Повернись живим», Представництва Президента України в АР Крим і «Української правди», який мав на меті зібрати 10 млн грн для передових авіаційних навідників 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бездая. Для цього Джамала виставила на аукціон своє фортепіано. Інструмент відомої співачки пішов з молотка за 400 тис. грн.
Джерела: РІА «Новости», ТАСС
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