рф оголосила у розшук співачку Джамалу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189523-rosiya-ogolosyla-u-rozshuk-ukrayinsku-spivachku-djamalu-foto.html

Ракурс

Країна-агресор росія оголосила в розшук українську співачку кримськотатарського походження Джамалу.

.

Сусану Джамаладінову ворог оголосив у розшук за кримінальною статтею. Російська пропаганда стверджує, що Джамалу звинувачують у поширенні «фейків» про російську армію і в розшуку вона знаходиться з середини жовтня. Про це пишуть РІА «Новости» та ТАСС.

Як відомо, у 2016 році Джамала перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» і має активну проукраїнську позицію.

Нагадаємо, співачка Джамала долучилася до спільного проекту «Повернись живим», Представництва Президента України в АР Крим і «Української правди», який мав на меті зібрати 10 млн грн для передових авіаційних навідників 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бездая. Для цього Джамала виставила на аукціон своє фортепіано. Інструмент відомої співачки пішов з молотка за 400 тис. грн.

Джерела: РІА «Новости», ТАСС