Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия россии впервые нанесла авиаудара управляемыми кассетными бомбами. Фото:

Армия россии впервые нанесла массированный авиаудар управляемыми кассетными бомбами — ISW

20 ноя 2023, 12:19
999

Російські окупанти завдали масованого авіаудару касетними бомбами по позиціях Сил оборони України.


.

У неділю, 20 листопада, в районі Старомайорського Донецької області ворог завдав масовано атакував українські позиції касетними бомбами РБК-500, які були модифіковані в плануючі бомби. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які послалися й на російських блогерів.

За інформацією так званих воєнкорів, цей удар став «першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".

А в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що українські військові відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського й ворог 19 листопада не зміг просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, у серпні видання Washington Post інформувало, що основний ризик при використанні касетних снарядів полягає в тому, що частина з них обов’язково не вибухне. Якщо говорити про зброю США, то кількість таких касет становить близько 2%, а у випадку рф йдеться про 30−40%. Нерозірвані боєприпаси стають загрозою для цивільних навіть тоді, коли бої припиняються.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров