Для интеграции F-16 в систему сил обороны создали спецструктуру

https://racurs.ua/n189538-dlya-integracii-f-16-v-sistemu-sil-oborony-sozdali-specstrukturu.html

Ракурс

В Україні створили спецструктуру для інтеграції винищувачів F-16 у систему Сил оборони.

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Програма матиме два етапи розгортання:

«Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року; «Масштабування».

Основними напрямами роботи стануть:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів, — повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, повідомив раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі, — сказав Ігнат.

На думку речника ПС, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.