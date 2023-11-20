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Ракурс
Для інтеграції F-16 у систему Сил оборони створили спецструктуру

Для інтеграції F-16 у систему Сил оборони створили спецструктуру

20 лис 2023, 17:44
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В Україні створили спецструктуру для інтеграції винищувачів F-16 у систему Сил оборони.


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Програма матиме два етапи розгортання:

  1. «Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року;
  2. «Масштабування».

Основними напрямами роботи стануть:

  • підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
  • відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
  • підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів, — повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, повідомив раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі, — сказав Ігнат.

На думку речника ПС, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.

Джерело: Ракурс


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