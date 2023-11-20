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Для інтеграції F-16 у систему Сил оборони створили спецструктуру
Для інтеграції F-16 у систему Сил оборони створили спецструктуруhttps://racurs.ua/ua/n189538-dlya-integraciyi-f-16-u-systemu-syl-oborony-stvoryly-specstrukturu.htmlРакурс
В Україні створили спецструктуру для інтеграції винищувачів F-16 у систему Сил оборони.
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Програма матиме два етапи розгортання:
- «Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року;
- «Масштабування».
Основними напрямами роботи стануть:
- підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
- відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
- підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.
Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів, — повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, повідомив раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі, — сказав Ігнат.
На думку речника ПС, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.
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