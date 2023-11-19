F-16 серйозно змінять хід війни - Повітряні сили партнерам

Літаки F-16 дуже серйозно змінять хід війни в Україні, вважає речник Повітряних сил ЗСУ.

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Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі, — сказав Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

На думку Ігната, F-16 зможе відіграти російську авіацію і прикрити з повітря наземні війська.

Ігнат пояснив, що літаки F-16 в певній модифікації, які потребують українські Повітряні сили, можуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, захистити державу всередині від ракет та дронів.

Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак — це саме авіаційний комплекс, бо вирішує ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни… За допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію трохи далі і прикрити з повітря наші наземні війська, — резюмував речник Повітряних сил.

Минулого тижня стало відомом, що США забезпечуватимуть запчастинами винищувачі F-16 після їхнього прибуття в Україну.

Як тільки F-16 потраплять в руки українців, підтримка не припиниться. Потрібні будуть запасні частини, щоб гарантувати, що вони зможуть працювати і продовжувати літати. Сполучені Штати готові це забезпечити, — заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант.

За його словами, запчастини потрібно надати із розрахунку на 90 днів, бо без них уже за кілька місяців винищувачі можуть вийти з ладу.

Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися — якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх, — підкреслив Лаплант.

Він також наголосив, що США та партнери, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, а також здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.