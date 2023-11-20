Высадились с вертолета - Йеменские хуситы показали видео захватf грузового судна Galaxy Leader

https://racurs.ua/n189543-vysadilis-s-vertoleta-yemenskie-husity-pokazali-video-zahvatf-gruzovogo-sudna-galaxy-leader.html

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Єменські хусити показали відео захоплення вантажного судна Galaxy Leader у Червоному морі. На кадрах видно, що бійці висаджуються на борт з гелікоптера, борт якого пофарбований у прапори Ємену та Палестини.

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Після висадки вони швидко змушують команду здатися і беруть судно під свій контроль. Далі воно рухається у супроводі катерів.

Хусити заявляли, що Galaxy Leader доставили до берегів Ємену, а з членами екіпажу поводяться «відповідно до вчень і цінностей Ісламу». Вони називають судно ізраїльським, хоча воно належить британській компанії. Ізраїль офіційно спростовує належність судна і повідомляє, що екіпаж — це громадяни України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Ізраїльтян там немає.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19−11−2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

Судно належить британській компанії та керується японською.

Хусити відбуксирували корабель до узбережжя Ємену. Уряд Японії засудив захоплення, влада працює над звільненням судна та команди.

Єменські повстанці-хусити захопили у Червоному морі вантажне судно Galaxy Leader. На борту судна перебувають 25 членів екіпажу, серед яких є українці, повідомляє The Jerusalem Post.

Японська компанія орендувала це судно у британської компанії, яка частково належить ізраїльтянину Рамі Унгеру. Судно вийшло з порту Туреччини в напрямку Індії і йшло під прапором Багамських островів.

Раніше хусити заявили, що угруповання націлиться на усі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями або йдуть під прапором Ізраїлю.

Українське МЗС перевіряє наявність українських громадян на захопленому судні.