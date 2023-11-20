Польские фермеры помогут перевозчикам блокировать границу с Украиной

https://racurs.ua/n189550-polskie-fermery-pomogut-perevozchikam-blokirovat-granicu-s-ukrainoy.html

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Близько ста фермерів з асоціації Betrayed Countryside з 23 листопада планують провести триденні протести, приєднавшись до польських перевізників.

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Bloomberg пише, що вони хочуть розміститися на КПП «Шегині».

Український уряд сподівається цього тижня провести перемовини з Польщею та Єврокомісією, щоб обговорити блокаду, повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Станом на ранок 20 листопада на кордоні з Польщею скупчилися майже 3 тис. вантажівок

Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин — 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500, — зазначив Андрій Демченко.

Крім того, речник Держприкордонслужби заявив, що перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску. Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 тис. 200 вантажівок.