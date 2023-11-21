Руководство Минразвития пыталось подкупить квартирами. Фото: НАБУ

https://racurs.ua/n189573-podkupit-rukovodstvo-minrazvitiya-15-kvartirami-pytalsya-biznesmen-nabu.html

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Бізнесмен намагався підкупити квартирами керівництво Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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НАБУ та САП 21 листопада викрили власника приватного товариства, який пропонував топ-посадовцям 15 квартир у новобудовах загальною площею понад 5 тис. 200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.

За такий хабар один із керівників міністерства мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Мінрозвитку. Також він повинен був сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Щоб приховати факт хабаря, квартири мали оформити на довірену особу топ-посадовця.

На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.

Власнику товариства та керівниці держпідприємства вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Андрію Одарченку, який намагався за криптовалюту Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. дол., підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Також сьогодні правоохоронці повідомили про підозру у спробі підкупу топ-посадовців ще одному нардепу — Сергію Лабазюку з групи «За майбутнє".