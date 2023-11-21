Ракурсhttps://racurs.ua/
Залог за нардепа Ярослава Дубневича перечислили для ВСУ. Фото:
56 млн грн залога за нардепа Дубневича перечислили для ВСУhttps://racurs.ua/n189575-56-mln-grn-zaloga-za-nardepa-dubnevicha-perechislili-dlya-vsu.htmlРакурс
Заставу за народного депутата Ярослава Дубневича в сумі 56 млн грн стягнуто в дохід держави.
.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду сьогодні, 21 листопада, задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнула цю заставу, яку внесли за нардепа в справі про незаконне заволодіння 93 млн грн коштів ПАТ «Укрзалізниці». Про це повідомила прес-служба САП.
У прокуратурі зазначили, що служителі Феміди постановили переказати зазначені кошти на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку Збройних сил України.
Нагадуємо, 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення народного депутата Ярослава Дубневича в міжнародний розшук. Нардеп є обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці». Також парламентаря підозрюють у справі щодо розкрадання державного майна (природного газу) на 2,1 млрд грн.
А 13 листопада Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Дубневичу вигляді тримання під вартою.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...