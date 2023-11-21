Залог за нардепа Ярослава Дубневича перечислили для ВСУ. Фото:

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Заставу за народного депутата Ярослава Дубневича в сумі 56 млн грн стягнуто в дохід держави.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду сьогодні, 21 листопада, задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнула цю заставу, яку внесли за нардепа в справі про незаконне заволодіння 93 млн грн коштів ПАТ «Укрзалізниці». Про це повідомила прес-служба САП.

У прокуратурі зазначили, що служителі Феміди постановили переказати зазначені кошти на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

Нагадуємо, 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення народного депутата Ярослава Дубневича в міжнародний розшук. Нардеп є обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці». Також парламентаря підозрюють у справі щодо розкрадання державного майна (природного газу) на 2,1 млрд грн.

А 13 листопада Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід Дубневичу вигляді тримання під вартою.