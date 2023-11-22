Рада поддержала закон о применении английского языка в Украине

https://racurs.ua/n189591-rada-podderjala-zakon-o-primenenii-angliyskogo-yazyka-v-ukraine.html

Ракурс

Верховна Рада 22 листопада підтримала проект Закону про застосування англійської мови в Україні (№ 9432). за документ проголосували у першому читанні 278 нардепів.

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Нардеп Ярослав Железняк у своїх соцмережах розповів, що проект передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.

Він також зазначив, що норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням Комітету.

Раніше ця норма викликала бурхливе обговорення в суспільстві.