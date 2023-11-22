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Ракурс
Зеленский заслушал командующих по ситуации на фронте - тяжело на четырех направлениях

Зеленский заслушал командующих по ситуации на фронте — тяжело на четырех направлениях

22 ноя 2023, 12:43
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Президент України Володимир Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на полі бою.


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Через погану погоду ускладнилася оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках.

Верховному головнокомандувачу доповіли й про плани росіян — армія рф на цьому етапі війни зробила зеків основним джерелом поповнення втрат.

«Ракурс» повідомляв, що росіяни збільшили кількість штурмів близько на 30% після затишшя на Таврійському напрямку.

Источник: Ракурс


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