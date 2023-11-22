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Зеленский заслушал командующих по ситуации на фронте - тяжело на четырех направлениях
Зеленский заслушал командующих по ситуации на фронте — тяжело на четырех направленияхhttps://racurs.ua/n189593-zelenskiy-zaslushal-komanduuschih-po-situacii-na-fronte-tyajelo-na-chetyreh-napravleniyah.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на полі бою.
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Через погану погоду ускладнилася оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках.
Верховному головнокомандувачу доповіли й про плани росіян — армія рф на цьому етапі війни зробила зеків основним джерелом поповнення втрат.
«Ракурс» повідомляв, що росіяни збільшили кількість штурмів близько на 30% після затишшя на Таврійському напрямку.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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