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Ракурс
Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на фронті - важко на чотирьох напрямках

Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на фронті — важко на чотирьох напрямках

22 лис 2023, 12:43
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Президент України Володимир Зеленський заслухав командувачів щодо ситуації на полі бою.


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Через погану погоду ускладнилася оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках.

Верховному головнокомандувачу доповіли й про плани росіян — армія рф на цьому етапі війни зробила зеків основним джерелом поповнення втрат.

«Ракурс» повідомляв, що росіяни збільшили кількість штурмів близько на 30% після затишшя на Таврійському напрямку.

Джерело: Ракурс


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