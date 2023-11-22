Росіяни посилили штурми після затишшя на Таврійському напрямку

https://racurs.ua/ua/n189590-rosiyany-posylyly-shturmy-pislya-zatyshshya-na-tavriyskomu-napryamku.html

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Росіяни збільшили кількість штурмів близько на 30% після затишшя на Таврійському напрямку.

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Якщо позавчора авіаударів взагалі не було, то вчора зафіксовано 29. В основному ворог скидав КАБи з Су-35 на Донеччині. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно штурмували східніше Новобахмутівки, Сєвєрного, Первомайського. Там минулої доби відбито 13 атак, — розповів в ефірі «Радіо Свобода» речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексанндр Штупун.

За сьогодні російська армія залучила для атаки півтора десятка одиниць броньованої техніки — наші воїни знищили два танки, сім ББМ і ворог відійшов.

росія зараз відкрила «третій фронт» в наступі на Авдіївку, розпочавши штурми з боку Донецька, а не тільки з півдня і півночі. Про це пише оглядач BILD Юліан Рьопке, спираючись на дані OSINT-дослідників.

Водночас джерела українського медійника Андрія Цаплієнка серед військових стверджують, що з боку Донецька і Ясинуватої ворог не просунувся.

Промка наша, — кажуть військові. — Коксохімічний завод також повністю під нашим контролем.

В Авдіївці «промкою» називають територію промислових обʼєктів, крім коксохімічного заводу, яка виходить на сусіднє місто Ясинувата.