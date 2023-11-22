При ударе морскими дронами ВСУ ликвидировали командира катера "Серна"

https://racurs.ua/n189595-pri-udare-morskimi-dronami-vsu-likvidirovali-komandira-katera-serna.html

Ракурс

Під час атаки українських морських дронів в ніч на 10 листопада, був знищений командир російського десантного катера проекту 11770 «Серна».

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Про його похорони, які відбулися 20 листопада на території РФ, повідомили у соцмережах.

Командиром катера виявився старший мічман ВМФ РФ, Денис Нікітін, його поховали у Новоросійську.

На офіційному сайті «Черноморского окружного казачьего общества» зазначили, що російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Уроженец красноярского города Ажур, участник захвата Крыма и БД в Сирии, командир десантного катера проекта 11770 «Серна» ст. мичман Денис Анатольевич Никитин 1981 г.р. ночью 09−10/11/23 пытался спасти свой корабль от дрона и умер https://t.co/qskMUb8haR#вмфрф#потерьнет#груз200https://t.co/KcqFamIZfIpic.twitter.com/ptDYfGcud6 — Necro Mancer (@666_mancer) November 22, 2023

Це сталося у ніч на 10 листопада. Тоді українськими військовими було уражено два російських десантних катера проєктів 1176 «Акула» та 11770 «Серна».

Знищений командир десантного катера проєкту 11770 «Серна» старший мічман Денис Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю рф, звідки був призваний на строкову службу в Чорноморському флоті рф. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

На російських десантних катерах окрім екіпажу в момент атаки також перебувала завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82.

«Мілітарний» пише, що на Чорному морі росіяни на момент вторгнення мали два катери проекту 11770. Втім, один з них отримав серйозні пошкодження в червні минулого року під час боїв за острів Зміїний.