Під час удару морськими дронами ЗСУ ліквідували командира катера “Серна”

https://racurs.ua/ua/n189595-pid-chas-udaru-morskymy-dronamy-zsu-likviduvaly-komandyra-katera-serna.html

Ракурс

Під час атаки українських морських дронів в ніч на 10 листопада, був знищений командир російського десантного катера проекту 11770 «Серна».

.

Про його похорони, які відбулися 20 листопада на території РФ, повідомили у соцмережах.

Командиром катера виявився старший мічман ВМФ РФ, Денис Нікітін, його поховали у Новоросійську.

На офіційному сайті «Черноморского окружного казачьего общества» зазначили, що російський окупант загинув внаслідок нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Це сталося у ніч на 10 листопада. Тоді українськими військовими було уражено два російських десантних катера проєктів 1176 «Акула» та 11770 «Серна».

Уроженец красноярского города Ажур, участник захвата Крыма и БД в Сирии, командир десантного катера проекта 11770 «Серна» ст. мичман Денис Анатольевич Никитин 1981 г.р. ночью 09−10/11/23 пытался спасти свой корабль от дрона и умер https://t.co/qskMUb8haR#вмфрф#потерьнет#груз200https://t.co/KcqFamIZfIpic.twitter.com/ptDYfGcud6 — Necro Mancer (@666_mancer) November 22, 2023

Знищений командир десантного катера проєкту 11770 «Серна» старший мічман Денис Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю рф, звідки був призваний на строкову службу в Чорноморському флоті рф. Після закінчення у 2001 році школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

На російських десантних катерах окрім екіпажу в момент атаки також перебувала завантажена броньована техніка, зокрема, бронетранспортер БТР-82.

«Мілітарний» пише, що на Чорному морі росіяни на момент вторгнення мали два катери проекту 11770. Втім, один з них отримав серйозні пошкодження в червні минулого року під час боїв за острів Зміїний.