Болгария передаст ВСУ около 100 БТР. Фото:

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Болгарія передасть Україні 100 старих бронетранспортерів.

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Національні збори Республіки Болгарія сьогодні, 22 листопада, ратифікували відповідну угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України. Про це українське оборонне відомство повідомило в Telegram.

За інформацією видання The Sofia Globe, рішення про передачу Україні БТР підтримали 152 депутати з коаліції, яка представлена силами — ГЕРБ-СДС, «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія», «Руху за права і свободи» та «Є такий народ». Проти голосували соціалісти та проросійська партія «Відродження».

Зазначається, що уряд та парламент Болгарії ще 4 серпня проголосували за передачу Україні майже 100 бронетранспортерів, які були виготовлені у 60-х і 70-х роках і були власністю болгарського МВС. Ці броньовані машини ніколи не використовувались відомством.

Нагадаємо, у вересні влада Болгарії ухвалила рішення про передачу Україні військової допомоги, котра включає несправні зенітні ракети С-300 та боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї. Болгарія у період 2020−22 років намагалася самостійно відремонтувати ці ракети, але не було спеціальних виробничих ліній для цього. А Київ заявив Софії, що зацікавлений у цих ракетах.

Джерело: The Sofia Globe