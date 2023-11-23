Блокада границы с Польшей – Украина готовит эвакуацию водителей

https://racurs.ua/n189649-blokada-granicy-s-polshey-ukraina-gotovit-evakuaciu-voditeley.html

Ракурс

Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні.

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Про це 23 листопада повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов — цього всього немає, — повідомив Деркач.

Міністерство готове вивезти всіх, хто висловить таке бажання.

Також Деркач повідомив, що Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні.

Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне — в яких умовах вже більш як два тижні перебувають наші водії, — написав він.

У четвер польські аграрники заблокували ще один пункт пропуску — у Медиці.

Під загрозою блокади ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею — «Нижанковичі — Мальховіце». Це район південніше Медики в Україні та Перемишля у Польщі.