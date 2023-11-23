Швейцария согласовала обратную продажу 25 танков Leopard 2 в Германию

https://racurs.ua/n189650-shveycariya-soglasovala-obratnuu-prodaju-25-tankov-leopard-2-v-germaniu.html

Ракурс

Швейцарія 22 листопада остаточно погодила зворотний продаж 25 танків Leopard 2 до Німеччини.

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На думку деяких експертів, передача швейцарських танків Німеччині може мати позитивні наслідки для України, адже угода не забороняє експорт інших бойових машин до України з запасів союзників, місце яких можуть зайняти швейцарські танки, пише «Голос Америки».

Цьому передували кілька місяців дипломатичних суперечок щодо того, чи не порушить цей крок нейтралітет країни. Поставка швейцарських танків дозволить німецькій армії поповнити дефіцит у власних резервах, що виник після відправки важкої бронетехніки Україні.

Швейцарський дозвіл на експорт обумовлений тим, що Берлін не відправлятиме ці машини Києву. Таке юридичне формулювання дозволило нарешті вийти з глухого кута, поява якого розлютила багатьох сусідів Швейцарії і спровокувала публічну словесну перепалку, — пише FT.

Машини будуть передані оригінальному виробнику — німецькому оборонному концерну Rheinmetall.

Одна з головних умов угоди — танки не повинні потрапити в Україну й бути використаними там у бойових діях, адже це йтиме всупереч конституційно закріпленій нейтральності Швейцарії. Про це повідомляє німецька мережа Deutsche Welle.

Теперішню угоду про передачу бойових машин обговорювали з лютого 2023 року, коли уряд Німеччини надіслав Швейцарії офіційний запит. Відтоді європейські союзники України, на чолі з Німеччиною, намагалися переконати нейтральну Швейцарію продати їм частину надлишкових танків зі складів країни для заміщення відповідних озброєнь, переданих союзниками Україні.

Федеральна рада Швейцарії 22 листопада зазначила у заяві, яку цитує Deutsche Welle, що «ця постача танків за кордон відповідає критеріям схвалення та законодавству про військові матеріали. Особливо важливим є той факт, що Німеччина запевнила, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб заповнити свою власну нестачу».

Як пояснює Девід Екс у своїй статті у виданні Forbes, Німеччина запровадила циклічний механізм надання зброї країнам-союзникам під назвою Ringtausche, який дозволяє їм передавати свою наявну зброю Україні, отримуючи на заміну додаткове німецьке обладнання.

В такий спосіб, наприклад, Німеччина вже відправила до Чехії 14 танків Leopard 2A4 в обмін на постачання Чехією Україні щонайменше 50 своїх старих танків Т-72. Цей підхід є відносно новим для Німеччини, нагадує DWelle, адже на початку російської війни країна мала подібні до Швейцарії перестороги щодо передачі зброї Україні.

Таким чином, концерн Rheinmetall може згодом продати або передати колишні швейцарські танки третій країні в обмін на надання Україні відповідної зброї. Це може бути країна, на озброєнні якої стоять Leopard 2 відповідної модифікації, щоб Україна отримала саме такі машини.

За теперішньою угодою мова йде про танки модифікації Leopard 2A4. Наприкінці 1980-х років Швейцарія придбала у Німеччини 380 танків Pz 87, які фактично є версією чотиримісного Leopard 2A4, тільки зі швейцарськими кулеметами та радіостанціями. У 2010-х роках, Швейцарія модернізувала 134 з цих танків для подальшого використання. Наразі, за інформацією DW, в країні на озброєнні є 136 таких машин.

Швейцарці пізніше продали частину надлишків танків, а 96 немодернізованих танків поставили на зберігання. Саме з цих запасів й буде вибрано 25 машин для повернення Німеччині.