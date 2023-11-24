Алексей Данилов, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n189682-strokovikov-demobiliziruut-po-istechenii-sroka-slujby-danilov.html

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Строковики, чий термін служби закінчився, будуть демобілізовані.

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Про це сьогодні, 24 листопада, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє «Українське радіо».

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни, — зазначив Данілов.

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх, — додав він.

За словами Данілова, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт, інші ж будуть демобілізовані.

Джерело: «Українське радіо»