Строковиків демобілізують після закінчення терміну служби — Даніловhttps://racurs.ua/ua/n189682-strokovykiv-demobilizuut-pislya-zakinchennya-terminu-slujby-danilov.htmlРакурс
Строковики, чий термін служби закінчився, будуть демобілізовані.
Про це сьогодні, 24 листопада, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє «Українське радіо».
Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни, — зазначив Данілов.
Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх, — додав він.
За словами Данілова, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт, інші ж будуть демобілізовані.
Джерело: «Українське радіо»