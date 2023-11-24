Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Данілов, фото: LB.ua

Строковиків демобілізують після закінчення терміну служби — Данілов

24 лис 2023, 20:26
999

Строковики, чий термін служби закінчився, будуть демобілізовані.


.

Про це сьогодні, 24 листопада, секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє «Українське радіо».

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни, — зазначив Данілов.

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх, — додав він.

За словами Данілова, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт, інші ж будуть демобілізовані.

Джерело: «Українське радіо»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів