Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n189681-nastupnogo-tyjnya-bude-predstavleno-novyy-kompleksnyy-plan-z-mobilizaciyi-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю підготувати комплексний план із мобілізації.

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Про це Зеленський повідомив сьогодні, 24 листопада, під час спільної прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, котрий прибув із візитом до Києва.

Ви знаєте, наскільки питання мобілізації складні й дуже актуальні: ТЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Поставлено комплексне завдання. Сьогодні була комплексна доповідь, як вирішити це питання, що зробити, які законодавчі зміни, хто має це зробити — увесь цей план буде напрацьовано і всі відповіді будуть. Наступного тижня я побачу вже цей план, — зазначив Зеленський.

За його словами, вже були ухвалені певні рішення, проте він хотів би, «щоб люди розуміли весь план дій — куди ми йдемо, які стоять виклики, щоб люди все це бачили».

У мобілізації дуже важливо, щоб із пункту «А» ми вийшли і розуміли, куди ми йдемо — у пункт «Б», — зазначив Зеленський. — Ми маємо знати, куди ми повинні прийти і якими силами.