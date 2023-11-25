Последствия массированной атаки дронов. Фото: КГГА

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Атака російських дронів-каміказде на Київ вночі 25 листопада стала став наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення.

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У столиці тривога тривала понад шість годин, а ворожі БПЛА заходили на Київ хвилями, численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків двоє осіб постраждали — в обох була гостра реакція на стрес, але госпіталізація не знадобилася. У в цьому районі в 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки з першого по п’ятий поверх. Тут рятувальники деблокували двох жінок. Також горіла територія дитячого садочка — через падіння уламків сталася пожежа в нежитловому приміщенні на площі 100 кв. м.

А в Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, що призвело до задимлення. У Печерському районі уламки БПЛА впали також на незабудовану територію.

Унаслідок російської атаки на столицю постраждали п’ятеро осіб, серед них 11-річна дитина. Усі отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті.

ДТЕК повідомило, що у столиці без світла 151 житловий будинок. Також знеструмлені 75 домівок приватного сектору, 12 установ. Через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тис. домівках Київської області. Без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області.

Над Київщиною вночі знищили 66 російських дронів. Як зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, це рекордна кількість для регіону.

Нагадаємо, російська армія вночі 25 листопада запустила по Україні близько 75 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136», що є рекордом з початку повномасштабного вторгнення. Сили ППО зуміли знищити 71 ворожий дрон.