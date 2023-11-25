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Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев. Фото: соцсеть Х
Президент Швейцарии прибыл в Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n189695-prezident-shveycarii-pribyl-v-kiev-foto.htmlРакурс
Президент Швейцарії Ален Берсе у суботу, 25 листопада, прибув до України.
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У Києві швейцарський лідер візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Берсе повідомив у соціальній мережі Х (Twitter).
За його словами, під час переговорів з українською владою основну увагу зосередять на впливі повномасштабної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії.
Берсе наголосив, що агресивна війна рф проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.
Швейцарський президент також опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.
Нагадаємо, у листопаді Швейцарія остаточно погодила зворотний продаж 25 танків Leopard 2 до Німеччини. На думку деяких експертів, передача швейцарських танків Німеччині може мати позитивні наслідки для України, адже угода не забороняє експорт інших бойових машин до України з запасів союзників, місце яких можуть зайняти швейцарські танки.
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