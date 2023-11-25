Президент Швейцарії Ален Берсе прибув до Києва. Фото: соцмережа Х

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Ракурс

Президент Швейцарії Ален Берсе у суботу, 25 листопада, прибув до України.

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У Києві швейцарський лідер візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Берсе повідомив у соціальній мережі Х (Twitter).

За його словами, під час переговорів з українською владою основну увагу зосередять на впливі повномасштабної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії.

Берсе наголосив, що агресивна війна рф проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

Швейцарський президент також опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.

Нагадаємо, у листопаді Швейцарія остаточно погодила зворотний продаж 25 танків Leopard 2 до Німеччини. На думку деяких експертів, передача швейцарських танків Німеччині може мати позитивні наслідки для України, адже угода не забороняє експорт інших бойових машин до України з запасів союзників, місце яких можуть зайняти швейцарські танки.