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Ракурс
Президент Швейцарії Ален Берсе прибув до Києва. Фото: соцмережа Х

Президент Швейцарії прибув до Києва (ФОТО)

25 лис 2023, 11:51
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Президент Швейцарії Ален Берсе у суботу, 25 листопада, прибув до України.


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У Києві швейцарський лідер візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. Також запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Берсе повідомив у соціальній мережі Х (Twitter).

За його словами, під час переговорів з українською владою основну увагу зосередять на впливі повномасштабної війни рф на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії.

Берсе наголосив, що агресивна війна рф проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

Швейцарський президент також опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.

Нагадаємо, у листопаді Швейцарія остаточно погодила зворотний продаж 25 танків Leopard 2 до Німеччини. На думку деяких експертів, передача швейцарських танків Німеччині може мати позитивні наслідки для України, адже угода не забороняє експорт інших бойових машин до України з запасів союзників, місце яких можуть зайняти швейцарські танки.

Джерело: Ракурс


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