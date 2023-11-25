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Ракурс
Половину из 50 "шахедов" на севере Украины сбили мобильные группы - видео работы

Половину из 50 «шахедов» на севере Украины сбили мобильные группы — видео работы

25 ноя 2023, 19:33
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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ показав, як мобільні вогневі групи працюють по «Шахедах» під час повітряних атак.


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Сергій Наєв розповів, що половину з 50 «шахедів» на півночі України у ніч проти 25 листопада збили мобільні групи.

Нагадаємо, цієї ночі держава-терорист здійснила один з найбільших пусків БпЛА «Шахед» на територію нашої держави. Бій тривав майже 10 годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні знищили з 28 з 55 БПЛА росіян, повідомив Наєв.

Источник: Ракурс


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