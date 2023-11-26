Латвия хочет помочь разблокировать границу Украины и Польши

Латвия хочет помочь разблокировать границу. Фото:

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Ракурс

Розблокувати кордон України та Польщі хоче допомогти Латвія.

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Литовська влада заявила про готовність приєднатися до переговорів для розблокування україно-польського кордону. Про це міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком, повідомила прес-служба латвійського МЗС.

Міністр закордонних справ Латвії передав готовність Латвії долучатися та надавати допомогу у пошуку вирішення ситуації, — зазначили у відомстві.

Також урядовці обговорили майбутнє рішення Ради Євросоюзу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Каріньш наголосив, що Рига підтримує Україну на шляху до євроінтеграції.

Нагадаємо, польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажних автомобілів на чотирьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 6 листопада. Станом на 25 листопада в черзі від 10 і більше днів простоювали приблизно 4 тис. фур.

Протестувальники заявили, що припинять блокаду, якщо ЄС поновить Україні дозволи на перевезення.