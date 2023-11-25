Що зараз відбувається на польсько-українському кордоні

https://racurs.ua/ua/n189713-polyaky-rozblokuut-kordon-yakscho-ies-ponovyt-dozvoly-na-perevezennya.html

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Польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажних автомобілів на чотирьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 6 листопада.

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На сьогодні приблизно 4 тис. фур простоюють у черзі від 10 і більше днів. Найбільша кількість вантажного транспорту перед пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач сказав, що приблизно 20 водіїв висловили бажання евакуюватись, але коли це буде — наразі невідомо.

Наразі у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» залишаються заблокованими понад тисяча вантажівок. Водіям привезли їжу та воду.

Чергові перемовини із польськими протестувальниками нічого не дали. В коментарі «Радіо Свобода» польські протестувальники заявили, що припинять блокаду, якщо Україні ЄС поновить дозволи на перевезення. Серед польських протестувальників був Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Він є представником осередку партії Конфедерація яка відома проросійськими висловлюваннями.

Раніше українське Мінінфраструктури ініціювало створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні, щоб разом з європейськими колегами фіксувати офіційно ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску — чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, в яких умовах вже більш як два тижні перебувають наші водії.

Київ також розпочав збір даних для евакуації водіїв.

Польська поліція декілька разів зверталася до місцевих органів влади задля розірвання дозволу про погодження продовження акції протесту. Він виданий до 3 січня 2024 року.