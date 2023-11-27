Вакцину против рака успешно испытала BioNTech

https://racurs.ua/n189769-vakcinu-protiv-raka-uspeshno-ispytala-biontech.html

Ракурс

BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку.

.

Угур Шахін, засновник німецької компанії BionTech, котра прославилася розробкою вакцини від коронавірусу, розповів, що вони працюють над вакциною від раку.

Він заявив в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag, що результати досліджень, що проводяться в цій галузі, будуть відомі у 2025−2029 роках.

Там сподіваються, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК можуть бути схвалені до 2030 року.

Ми беремо у пацієнта зразки крові та пухлини, а через чотири тижні вводимо індивідуальну вакцину… В ідеалі — це не 100, а десятки тисяч пацієнтів на рік, — сказав один із засновників компанії BioNTech Угур Шахін.

У жовтні компанія оголосила про результати першого клінічного випробування комбінації вакцини проти раку на основі мРНК і терапії клітинами CAR Т (створення імунних клітин для лікування раку). Пухлини припинили ріст майже у всіх пацієнтів і зменшилися майже у двох третин.

Цей підхід може змусити імунну систему спеціально знайти та знищити пухлину за допомогою армії спеціальних воїнів, — сказав Шахін.

За його словами, стратегія майбутнього — це комбінована терапія різних підходів.

Я впевнений, що протягом наступних кількох років ADCS (Кон'югати антитіл до ліків — ред.) буде все частіше використовуватися як цільова хіміотерапія, а не класична хіміотерапія, при багатьох онкологічних показаннях, — сказав Шахін.

Подружжя німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження Угур Шахін та Озлем Туреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої було розроблено та запущено у виробництво вакцину від коронавірусу BioNTech, Pfizer.