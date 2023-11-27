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Вакцину против рака успешно испытала BioNTech
Вакцину против рака успешно испытала BioNTechhttps://racurs.ua/n189769-vakcinu-protiv-raka-uspeshno-ispytala-biontech.htmlРакурс
BioNTech успішно випробувала вакцину проти раку.
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Угур Шахін, засновник німецької компанії BionTech, котра прославилася розробкою вакцини від коронавірусу, розповів, що вони працюють над вакциною від раку.
Він заявив в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag, що результати досліджень, що проводяться в цій галузі, будуть відомі у 2025−2029 роках.
Там сподіваються, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК можуть бути схвалені до 2030 року.
Ми беремо у пацієнта зразки крові та пухлини, а через чотири тижні вводимо індивідуальну вакцину… В ідеалі — це не 100, а десятки тисяч пацієнтів на рік, — сказав один із засновників компанії BioNTech Угур Шахін.
У жовтні компанія оголосила про результати першого клінічного випробування комбінації вакцини проти раку на основі мРНК і терапії клітинами CAR Т (створення імунних клітин для лікування раку). Пухлини припинили ріст майже у всіх пацієнтів і зменшилися майже у двох третин.
Цей підхід може змусити імунну систему спеціально знайти та знищити пухлину за допомогою армії спеціальних воїнів, — сказав Шахін.
За його словами, стратегія майбутнього — це комбінована терапія різних підходів.
Я впевнений, що протягом наступних кількох років ADCS (Кон'югати антитіл до ліків — ред.) буде все частіше використовуватися як цільова хіміотерапія, а не класична хіміотерапія, при багатьох онкологічних показаннях, — сказав Шахін.
Подружжя німецьких лікарів та науковців-дослідників турецького походження Угур Шахін та Озлем Туреджі є засновниками та власниками компанії BioNTech, на базі якої було розроблено та запущено у виробництво вакцину від коронавірусу BioNTech, Pfizer.
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