Данилов анонсировал изменения по поводу мобилизации уже на этой неделе

https://racurs.ua/n189813-danilov-anonsiroval-izmeneniya-po-povodu-mobilizacii-uje-na-etoy-nedele.html

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Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни щодо мобілізації вже цього тижня.

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У коментарі газеті The Guardian він повідомив, що зміни очікуються вже цього тижня і міститимуть використання комерційних рекрутингових компаній, щоб переконати призовників, що вони будуть залучені в ролях, які відповідають їхнім навичкам.

Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом, — сказав Данілов.

Він зазначив, що мобілізація стане «гнучкішою».

Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо, — заявив секретар РНБО.

Данілов також визнав деякі проблеми з мобілізацією в Україні, але наголосив, що «російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми».