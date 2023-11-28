Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Данилов анонсировал изменения по поводу мобилизации уже на этой неделе

Данилов анонсировал изменения по поводу мобилизации уже на этой неделе

28 ноя 2023, 19:58
999

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни щодо мобілізації вже цього тижня.


.

У коментарі газеті The Guardian він повідомив, що зміни очікуються вже цього тижня і міститимуть використання комерційних рекрутингових компаній, щоб переконати призовників, що вони будуть залучені в ролях, які відповідають їхнім навичкам.

Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом, — сказав Данілов.

Він зазначив, що мобілізація стане «гнучкішою».

Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо, — заявив секретар РНБО.

Данілов також визнав деякі проблеми з мобілізацією в Україні, але наголосив, що «російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров